تفاعل كبير مع أغنية نوال الزغبي المسربة “نقطة انتهى”.. تربعت الترند في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى أغنية النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجديدة “نقطة انتهى” رواجًا واسعًا منذ تسريبها على مواقع التواصل الإجتماعي.

واستطاعت نوال الزغبي أن تتصدّر الترند في معظم الدّول العربية، بعد إصدارها الأغنية رسميًا على موقع “يوتيوب”، حيث حصدت نسبة مشاهدة مرتفعة بوقت قصير جدًا.

وأغنية “نقطة انتهى” من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وتعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.

ومن المعروف أن نوال الزغبي تنشغل في الفترة الراهنة بإصدار أغنيات ألبومها الجديد “عكس الطبيعة” والذي تقدّم من خلاله 4 أغنيات منوعة، طرحت منها 3 أغنيات حتى الآن، وهي: “أرقص”، و”عليه ابتسامة”، و”عكس الطبيعة”، على أن تصدر الأغنية الرابعة وهي باللهجة اللبنانية بعنوان “قلبي على قلبو”.