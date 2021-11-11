يارا تحسمها: “مليت” أغنيتي المفضلة.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحقق النجمة اللبنانية يارا نجاحًا كبيرًا بعد صدور أغنيتها الجديدة “مليت” وتحقيقها أكثر من 3 ملايين مشاهدة، متصدّرةً قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع “يوتيوب” في لبنان والإمارات والسعودية وعدد من البلدان العربية.

وكشفت يارا في لقاء سريع مع قناة “أبو ظبي” على هامش مشاركتها في “مردف ستايل ستيشن” بمدينة دبي، أن أغنيتها “مليت” هي المفضلة لديها في الفترة الأخيرة وتردّدها باستمرار، قائلةً: “عم غنيها كل النهار ومش عم بشبع منها”. وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا التصريح ليارا، إذ عبروا بدورهم عن إعجابهم وتعلقهم بالأغنية رغم مرور وقت قصير على صدورها.

و“مليت” هي أولى أغنيات ألبوم يارا (اللبناني – المصري) الجديد -وهي عنوان الألبوم- من كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عبّاس صباح.

وتم تصوير أغنية “مليت” في الامارات مع المخرج نويل باسيل الذي حرص على ترجمة العمل الرومانسي الدرامي المليء بالمشاعر إلى صورة جميلة، حيث ظهرت يارا وهي تشدو بصوتها الحساس والرقيق وتنقل معاناتها ومعاناة كل شخص يعيش نفس المشاعر ويتعرض للأذية من شريكه في الحياة.