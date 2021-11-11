شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الألمانية بالقاهرة تحتفي بـ ليلي غالب المشاركة فى "ذا فويس"الألماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت السفارة الألمانية في القاهرة بالموهبة الشابة ليلي غالب، وذلك بعد مشاركتها في برنامج "ذا فويس" بنسخته الألمانية، حيث كتبت صفحة السفارة علي الفيس بوك، "نجاح آخر لخريجي المدرسة الألمانية في مصر نفتخر به ..ليلى غالب خريجة المدرسة الألمانية أول مصرية تشارك في برنامج «ذا فويس» الألماني، ليلى غالب ابهرت لجنة التحكيم، التي قام أعضائها ، بالتصويت لها، لتصبح أول مصرية تشارك في تجارب الآداء، وتتأهل للمنافسات، بين أكثر من 10 آلاف مشترك نتمنى لها كل التوفيق والنجاح".



ليلي غالب

وفي سياق متصل رفع المصري مدحت ممدوح اسم مصر عندما شارك في برنامج America's Got Talent، حيث أبهر لجنة تحكيم البرنامج الأمريكى أثناء إبراز موهبته فى الـBeatboxes، فور ظهوره على المسرح وممارسة هوايته والموهبة الذى يتمتع بها مدحت ممدوح اسم الشاب الذى خطف أنظار الجميع ونال إشادة أعضاء لجنة التحكيم بالكامل بمجرد إنهاء فقرته، حيث أعلنوا جميعاً عن سعادتهم بما يقدمه.



ليلي غالب

مدحت ممدوح وفور وقوفه على المسرح وسؤاله من أين أنت أجاب أنه من مصر نال تصفيقا حادا من جانب الحضور ممن قاموا بتحيته بطريقة مميزة زادت سخونتها بمجرد بداية فقرته والكشف عن موهبته التي أثارت إعجاب الجميع من الحضور إلى لجنة التحكيم.



ليلي غالب

فقالت صوفيا فيرجارا عما يقدمه أنها اندهشت من إمكانية جمعه بين ألوان موسيقية مختلفة غربية وشرقية في قالب واحد بدون الشعور بأى فروق، بالإضافة إلى مهارته في السرعة بإظهار نغمات موسيقية متعددة بسرعة شديدة.

كما عبرت هيدى كلوم عضو لجنة التحكيم الأخرى عن انبهارها بما شاهدته من مهارة وموهبة كبيرة لدى الشاب مدحت مؤكدة أنها شعرت بسعادة غامرة من قلبها بمجرد الاستماع لما يقدمه.