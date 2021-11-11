شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ابنة سهير البابلى ينفى زيارة كاظم الساهر لها فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى ما تداولته بعض المواقع عن زيارة القيصر كاظم الساهر للفنانة الكبيرة فى المستشفى.

وقال طعيمة فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، لا صحة لما تم تداوله من معلومات عن زياة كاظم الساهر للفنانة سهير البابلى فى المستشفى ، مؤكدا أنه لم يزورها من الوسط الفنى سوى الفنانة والإعلامية إسعاد يونس والفنانة المعتزلة حلا شيحة التى تلازم البابلى منذ دخولها المستشفى والفنان والمخرج عمر زهران.

وكانت بعض المواقع وبعض رواد السوشيال ميديا تداولوا أخبار تشير إلى أن الفنان كاظم الساهر كان في زيارة لشقيقه، الذي يُعالج بنفس المستشفى، وعندما علم بوجود سهيرالبابلي في نفس المكان، طلب من الأطباء أن يزورها، ولكنهم رفضوا لعدم استقرار حالتها الصحية، ومكوثها بالعناية المركزة.

وكشف زوج ابنة الفنانة سهير البابلى عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة التى ترقد منذ أسابيع فى الرعاية المركز بأحد المستشفيات.

وقال طعيمة لليوم السابع:" الحاجة سهير أفاقت أمس للحظات وفتحت عينيها ونظرت للموجودين بالغرفة، مؤكداً أن الفنانة الكبيرة تأملت الموجودين بالغرفة قبل أن تغمض عينيها مرة أخرى ، وهو ما أثار دهشة الموجودين من طاقم التمريض.

وأكد طعيمة أن هناك تحسن طفيف فى الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى، ولكنه جميل أن يحدث هذا التحسن حتى وإن كان ببطء .