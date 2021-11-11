شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد ليوناردو دى كابريو .. أبرز 9 علاقات لأشهر عازب فى هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد نجم هوليوود ليوناردو دى كابريو الذى يتم عامه الـ 48 اليوم 11 نوفمبر، والذى يعتبر من أشهر نجوم هوليوود، والأعزب الأشهر بين النجوم الذى لم يتزوج إلى الآن رغم علاقاته العديدة الذى دخلها طيلة سنوات مضت، نكشفها في السطور التالية منذ بدايته بارتباطه بعلاقة عام 1994 مع عارضة الأزياء بريدجيت هول وحتى ارتباطه بصديقته كاميلا مورنو.



صديقات ليوناردو

البداية من عارضة الأزياء بريدجيت هول والتى تعد بمثابة أول علاقة عاطفية على الإطلاق في حياة دي كابريو في عام 1994.



صديقته الاولى

بعد ذلك ارتبط بعلاقة لم تستمر سوى عدة أشهر، جمعته مع ناعومي كامبل.

حب ليوناردو لعارضات الأزياء تكرر مرة أخرى مع ارتباط بعارضة الأزياء كريستين زانج.

بعد ذلك جاءت ديمى مور فى القائمة ليشكلا ثنائياً بارزاً فى علاقة تحدثت عنها فى مذكراتها مؤكدة أنها احبته بصورة كبيرة.

شهدت حياة ليوناردو علاقات عديدة، ولكن جاء الأبرز بعد ذلك مع ارتباطه بـ باريس هيلتون إلا أنها لم تطول أيضاً.

ليوناردو وباريس

ثم جاءت علاقته مع جيزيل بوندشين التى تعد أكثر العلاقات السابقة استمراراً مع ارتباطهما بعلاقة دامت خمسة سنوات.

جيزيل بوندشين مع ليوناردو

يبدو أن ليوناردو بدأ فى الاستقرار العاطفى لفترات أطول فمن علاقته مع جيزيل إلى بار رفائيلي التى استمرت قرابة الـ 6 سنوات وانتهت فى 2011.

بيلا حديد أيضاً تدخل ضمن قائمة علاقات الممثل الشهير بعدما التقطت لهما صور معاً.

ومنذ 2017 إلى الآن يرتبط ليوناردو بعلاقة لا زالت مستقرة مع عارضة أزياء أخرى هى كاميلا مورنو.

كاميلا مورنو وليوناردو