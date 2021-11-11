شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية جديدة ضد أليك بالدوين من موظف فى Rust والسبب "أزمة نفسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو ان واقعة إطلاق النيران داخل فيلم Rust للنجم العالمي أليك بالدوين، التى تسببت فى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز ، وإصابة مخرج العمل، مازالت تتصدر المشهد العام بالكثير من الأحداث، والتى كان آخرها رفع دعوي قضائية من قبل أحد أطقم العمل ضد أليك بالدوين وبعض مسئولي الآمان.

ووفقاً لمجلة TMZ، فإن سيرج سفيتني، رفع دعوي قضائية ضد كلاً من أليك بالدوين، وهانا جوتيريز ريد وديف هولز، يتهمهم فيها بتسببهم فى أزمة نفسية كبيرة له بسبب تواجدة داخل مكان التصوير لحظة اطلاق النيران وسقوط مديرة التصوير هالينا هاتشينز، حيث انه كان أول من شاهدها وهي تزرف الدماء بسبب الإصابة.



سيرج سفيتني

وفقًا للوثائق التي حصلت عليها TMZ، يدعي سفيتينوي أن الرصاصة التي أصابت كل من هاتشينز والمخرج جويل سوزا قد اصطدمت به بالفعل وكادت تصيبه أيضًا، مدعياً انه كان من أوائل الأشخاص الموجودين الذين تواجدوا دائماً بجوارهالينا فى محاولة لتهدئتها لحظة إصابتها بالدماء مما تسبب له فى أزمة نفسية.



مسئولي الامان فى الفيلم

وجه النجم الأمريكي، أليك بالدوين، نداء إلى شركات إنتاج الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية في أمريكا، ‏وذلك بعد حادث قتله مديرة تصوير أحدث أفلامه بالخطأ، مطالبا بضرورة توفير شرطي ليراقب سلامة الأسلحة داخل مواقع تصوير الأفلام والمسلسلات.

وكتب بالدوين عبر حسابه بموقع "تويتر" :"كل موقع تصوير لفيلم/ مسلسل يستخدم أسلحة سواء كانت مزيفة أو حقيقية يجب أن يكون متواجدا فيه ضابط شرطة، ويتم تعيينه من قبل جهات الإنتاج لمراقبة سلامة الأسلحة على وجه التحديد".