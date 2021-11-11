شكرا لقرائتكم خبر عن Squid Game يتفوق على "صراع العروش"في عدد المشاهدات بيوتيوب بـ17مليار مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزالمسلسل الكوري الجنوبي الشهير Squid Game "لعبة الحبار"، نجاح المسلسل الشهير "صراع العروش" من حيث عدد المشاهدات على يوتيوب، ووصل عدد مشاهدات مقاطع "لعبة الحبار" حوالي 17مليار مشاهدة، في الوقت نفسه بلغ عدد الإعجابات أوالتعليقات على مقاطع الفيديو ذات الصلة 533 مليونًا.

في حين حصدت مقاطع مسلسل "صراع العروش" خلال عشر سنوات 16.9 مليار مشاهدة، و233 مليون تعليق وردود أسفل الفيديو، بحسب ما ذكر موقع " scooptrade".

وكانت صحيفة "بلومبرج" قد قدرت أرباح "Netflix" من المسلسل حوالي 900 مليون دولار، وهو مبلغ كبير جدا بالمقارنة مع تكلفة إنتاج المسلسل التي بلغت 21.4 مليون دولار فقط، الذي بدأ عرضه في 17 سبتمبر وقد تجاوز بالفعل عتبة 111 مليون مشاهدة على المنصة، ليصبح المسلسل الأكثر مشاهدة في التاريخ.

وأعلن المؤلف هوانج دونج هيوك، مؤلف المسلسل الكوري Squid Game، عن بدء التحضير للموسم الثاني من المسلسل، بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول الذى عرض منذ أسابيع قليلة عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وقال دونج هيوك، فى تصريحاته نقلتها صحيفة AP العالمية، "كان هناك الكثير من الضغط، والكثير من الطلب والكثير من الحب للموسم الثاني، لذلك أشعر وكأنك لا يوجد لنا أي خيار، وسيكون هناك موسم ثاني من السلسلة، ونحن فى عملية التخطيط الآن".

ولم تصدر منصة نتفليكس أي تعليق رسمي حتى الآن، وأكدت هيوك، "أن الممثل الرئيسي لي جونغ جاي سيعود كشخصية رئيسية سيونغ جي هون".

وكشف أحد التقارير الأجنبية، عن وصول عدد مشاهدي المسلسل الكوري الشهير Squid Game لـ 142 مليون أسرة من جميع أنحاء العالم، ليحقق شعبية ضخمة للشركة المنتجة وإيرادات بمئات الملايين.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المنصة الأمريكية، اكتسبت 4.4 مليون مشترك جدد بسبب المسلسل الكوري Squid Game ، فى الربع الأول من العام، ليتخطي كافة التوقعات للمنصة التى كانت تهدف لإضافة 3.5 مشترك فى الربع الأول فقط.