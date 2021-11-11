شكرا لقرائتكم خبر عن محسن منصور فى ندوه تكريمه بشرم الشيخ المسرحى: دخلت التمثيل بسبب بنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي فى دورته السادسة، ندوة تكريم للفنان محسن منصور، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، وبحضور كلا من الفنان أحمد صيام ، المخرج عصام السيد ، الفنانه أمل الدباس ، دكتوره رانيا فتح الله ، دكتور جمال ياقوت ، دكتور سامح مهران .

وقال الفنان محسن منصور، " أنا محظوظ وسعيد ولى الشرف لتواجدى بينكم ، فلحظة التكريم بالنسبة للفنان هو تتويج لمشواره وأعماله ويؤكد لك أنك تسير فى الطريق الصحيح كما يعطيك دافع أن تكمل المسيرة الفنية التي بدأتها ، وبالمناسبة لم يكن طموحى وأنا صغير أن أصبح ممثلا ، فمنذ صغرى وعلمنى والدى أن أعمل فأول عمل لى وانا فى الصف الرابع الإبتدائى كان خراطة ، وعملت فى أشياء أخرى كثيرة ، وفى الثانوية العامة كنت ألعب كره القدم فى مركز شباب عابدين وحينها أعجبت بفتاه إعجاب شديد وعلمت بإلتحاقها بفريق التمثيل فى مركزالشباب فعلي الفورألتحقت أنا الآخر وبدأت فى التمثيل ووجدت إستحسان الكثير فى كل عمل أقدمه .



محسن منصور والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر



محسن منصور وجمال عبد الناصر



محسن منصور

وأضاف محسن منصور: ألتحقت بعدها بكلية الاداب قسم التاريخ وعملت بمسرح الجامعة وبعد انتهائى ألتحقت علي الفوز بالمعهد العالي للفنون المسرحية وأتذكر بعد انتهاء الإختبار وكان فى اللجنة دكتور جلال الشرقاوي وكرم مطاوع وغيرهم وجدت جلال الشرقاوي يهمس فى أدنى " تعالي النهارده الساعة 8 مسرح الفن " ، وبدأت مسيرتى الفنية بجانب الدراسة ، إلي أن حدث لى ظرف وانا فى الصف الثالث بالمعهد وأصيبت أختى بحادثه فى دوله الامارات أدت لفقدان مؤقت للذاكره ، فتركت كل شيء وسافرت لها وأضطريت للعمل هناك لمده ستة سنوات .

وتابع محسن منصور : بعد انتهاء تلك المدة عدت وأكملت المعهد وكان لأصدقائي الفضل منهم النجم ماجد الكدوانى والفنان محمد رضوان ، و أصبحت الأول علي الدفعه فى السنة الثالثة والرابعة من المعهد ، بالإضافه لدور زوجتى التى كانت مؤمنة بى وتدفعنى دائما للأمام ، وهذه اول مره بحياتى احكى تلك الأشياء التى دوما أفتخر بها وأتشرف بتجربتي .

وعن بعده عن المسرح قال : الحقيقة أحيانا عندما يعرض علي أدوار فى المسرح تكون غير مناسبة لى ، أولما وصلت له ، وإذا وجدت مخرج جيد أجد النص ليس جيدا ، والعكس ، وفى العموم أنا سعيد بكل العروض المسرحية التى عملت بها والمخرجين والفنانين العظماء الذى عملت معهم فى المسرح .