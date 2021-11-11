شكرا لقرائتكم خبر عن 10أيام تصارع فيها سهير البابلى المرض .. تحيطها عناية الله ودعوات المحبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت النجمة الكبيرة سهير البابلى، المستشفى وغرفة الرعاية المركزة من 10أيام، تصارع فيها المرض، ويدعو لها جميع محبيها ونجوم الفن بالشفاء العاجل.

وقالت ابنة سهيرالبابلى، أن والدتها تعرضت منذ ما يقرب من شهر إلى بوادرغيبوبة سكر، وتم إسعافها قبل أن تدخل فى الغيبوبة، وخلال هذه الفترة تعرضت لبعض المضاعفات، وتم إجراء العديد من الفحوصات.

وأضافت ابنة سهير البابلى أن الفحوصات التى أجريت لوالدتها أكدت وجود مياه على الرئة وضعف بعضلة القلب، وحدث توقف بعضلة القلب للحظات، وتم إسعافها ورأى الأطباء ضرورة دخولها المستشفى واحتجازها بالرعاية المركزة، لمتابعة حالتها الصحية وعلاج هذه المضاعفات حيث توضع على جهاز أكسجين.

وعن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، أكد زوج ابنة الفنانة سهير البابلى، أن حالتها حرجة جدا ومازالت تصارع المرض، أفاقت قيليلا يوم أمس ويتم حقنها من أجل تخفيف الآلام، مضيفا أنها تتناول طعامها من خلال أنبوب لتسهيل وصوله إلى المعدة، وأنها فى حاجة للدعاء.

وكانت حلا شيحة أول من أعلن عن تدهور الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى وطلبت من جمهورها الدعاء لها ، حيث نشرت عبر "إنستجرام"، منشورا تقول فيه: "جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها. أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا".