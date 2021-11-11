شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تصور "وش تالت" فى مدينة الإنتاج الإعلامى .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة حنان مطاوع مشاهدها فى مسلسلها "وش تالت" فى ديكور خاص بالعمل بمدينة الإنتاج الإعلامى اليوم الخميس، حيث يكثف مخرح العمل معتز حسام عدد ساعات التصوير، استعداداً للعرض قريباً، حيث ينتمى العمل لنوعية الـ 15من تأليف محمد على.

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة فى "وش تالت" بعد توقف مسلسلها "ورد" الذى صورت منه عددًا من المشاهد العام الماضى، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى أبو شادى، ويشارك حنان فى بطولته كل من: نضال الشافعى، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامى، أحمد صيام، عايدة رياض وعدد آخرمن الفنانين.