شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يزيل الستار عن كواليس حلقته مع جيمس كوردون فى برنامج The Late Late Show والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، عن كواليس جديدة من مشاركته فى برنامج The Late Late Show، مع الإعلامي الشهير جيمس كوردن، حيث نشر ذا روك مجموعة صور من مشاركته فى البرنامج عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.

وظهر ذا روك، فى الصور التى نشرها وهو يجلس فى الاستوديو مع كوردن، بينما يظهرا فى جولة داخل متاجر جونسون الخاصة به، وكتب " وغنينا الكاريوكي، وضحكنا، وتحدثنا".

وعلى جانب آخر، بالرغم من الدعوة التى وجهها النجم العالمي فين ديزل، للنجم العالمي ذا روك، من أجل المشاركة في الجزء العاشر والأخير من سلسلة الحركة والإثارة الشهيرة Fast & Furious، إلا أن الأخير قرر تجاهل الدعوة بشكل كامل وعدم الرد بالرغم من تواجده الدائم عبر منصات السوشيال ميديا.

ووجه ديزل أمس، دعوته بنشر بوست عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مرفق بصورة تجمعهما، وكتب: "أخي الصغير دوين، لقد حان الوقت، ينتظر العالم ختام السلسلة بالجزء العاشر، وكما تعلمون، يشير أطفالي إليك كـ العم دوين في منزلي، ليست هناك عطلة مرت ولم أرسل لك بعض الأشياء".



ذا روك فى المقابلة الجديدة



كواليس تسجيل المقابلة

وأضاف ديزل: "الوقت قد حان، قلت لك منذ سنوات أنني سوف أفي بوعدي، أقسم أننا سنصل إلى إظهار أفضل جزء في النهاية، أقول هذا بكل الحب ولكن يجب عليك أن تظهر، لا تترك السلسلة، لديك دور مهم جدًا، ولا يمكن لأحد لعب هوبز غيرك".

وسرعان ما تجاهل ذا روك، الرد على منشور ديزل الذي حصد على أكثر من مليون و200 ألف لايك.