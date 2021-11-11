شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة طفل متضرر من حفل ترافيس سكوت تقاضيه وتطالبه بتعويض مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت عائلة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، من ضمن المتضررين فى حفل النجم العالمي ترافيس سكوت،في أستروورلد، رفع دعوة قضائية ضد النجم العالمي، بعد أن دخل ابنهم فى غيبوبة طويلة منذ يوم الحادث، وتضرره بشكل كبير، ونقل تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، كواليس الدعوي القضائية التى رفعتها عائلة الطفل.

واتهمت عائلة الطفل النجم العالمي ترافيس سكوت، بتهمة الاهمال الجسيم، وفشل المنظمون للحفل فى فرض سلامة وأمن الحشود، وقررت مطالبته بتعويض قيمته مليون دولار، بعد أن تسبب إهمال القائمين على الحفل فى وفاة ثمانية أشخاص، ونقل حوالي 300 شخص لتلقي العلاج فى المستشفي، بينما أصيب 11 آخرون بالسكتة القلبية.



الطفل المتضرر من الحفل

تزعم الدعوى المرفوعة ضد سكوت أن الفنان ومنظمي الحفل فشلوا في تطبيق بروتوكولات سلامة الجمهور المناسبة أو توفير طاقم أمن كافى للحفل الذي حضره أكثر من 50000 شخص.

كشفت عدة تقاريرأجنبية، عن قيام النجم العالمي ترافيس سكوت، برد أموال الحاضرين في حفلته الأخيرة Astroworld، التي خلفت 8 قتلى تتراوح أعمارهم بين 14 و27 عامًا، ومئات المصابين بسبب تدافع الجمهور للظهور في الصفوف الأمامية للحفل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي ترافيس سكوت، رد جميع أموال الحاضرين في حفلته الأخيرة Astroworld، بالإضافة إلى إلغائه حفلته القادمة في عطلة نهاية الأسبوع Day N Vegas Festival.