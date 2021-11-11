شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم حدوتة "بينا اتفاق" إلى "مريم" من مسلسل "زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجهة المنتجة لمسلسل "زى القمر" تغيير اسم حدوتة "بينا اتفاق" إلى "مريم" وهو الاسم النهائى للعمل، والذى تقوم ببطولته الطفلة ريم عبد القادر حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل دائم، استعداداً للعرض على قناة cbc، خلال الفترة المقبلة والحدوتة تأليف أحمد أنور وأحمد عبد الجواد وإخراج معتز حسام، ويشارك فى بطولة الحدوتة الفنانة رشا مهدى وعفاف شعيب وسلوى عثمان وإسلام حافظ وآخرون من النجوم

وحققت الطفلة ريم عبد القادر شهرة كبيرة في السنوات الأخيرة، بعد تقديمها العديد من أدوار البطولة، مثل فيلم "ريما" الذى شارك في بطولته مايا نصرى، محمد ثروت، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، وإخراج معتز حسام الذى يقدمها مرة أخرى كبطلة في حدوتة "بينا اتفاق" من مسلسل "زى القمر"، كما شاركت فى العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة.