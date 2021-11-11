"يظهر حذائه فقط".. محمد هنيدي يسخر من صورة تجمعه بأحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

سخر النجم محمد هنيدي، على صورة جمعته بالفنان أحمد فهمي من حفل تكريمه بجامعة القاهرة.

ونشر "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر صورة يظهر فيها الفنان أحمد فهمي ولا يظهر من هنيدي سوى "حذائه" فقط وهو ما أشار إليه الأخير في رده على فهمي.

بينما أعاد فهمي تغريد الصورة، واكتفى بوضع "إيموجي" ضاحك، ليرد هنيدي مرة أخرى بصورة يظهر فيها خلف "فهمي" قائلا: "وسع شوية يا فهمي".

من ناحية أخرى، يشارك محمد هنيدي في بطولة فيلم "الإنس والنمس" الذي يعرض حاليا بالسينمات.

ويشارك في بطولة العمل: صابرين، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، سليمان عيد، شريف دسوقي، ومن إخراج شريف عرفة.