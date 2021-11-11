أحمد خليل قبل وفاته: "جالي عمى مؤقت وتركت مصر 12 سنة بسبب ربع كيلو كباب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

12 عاما كاملة قضاها الفنان الراحل أحمد خليل في الخليج العربي، بعد سفره إلى الإمارات عام 1974 غاضبا من تقديم وجبة كباب غير آمنة له، أثناء تصوير أحد المسلسلات التلفزيونية.

الفنان أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي، خلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق"، تحدث عن الواقعة، وقال :" أثناء تصوير مسلسل أحضر لي مسئول الإنتاج وجبة طعام عبارة عن ربع كيلو كباب ومعها السلطة، وفي اليوم التالي أخرج نفس الطعام ، ولفت نظر المخرج أنها غيرآمنة، وبعد رفض تغييره تناولت قطعة واحدة من الكباب".

وأضاف:"بعد ذلك أصبت بالعمى المؤقت، وكنت وقتها حاد الطبع، وأقسمت عدم العمل في التلفزيون مرة أخرى".

وتابع الفنان أحمد خليل :"وصلتني بعدها دعوة من الإمارات للمشاركة في مسلسل، بعد ترشيح من المؤلف محفوظ عبد الرحمن، والمخرج عباس أرناؤط للمشاركة في "الجنرال كليبر"، وبعدها توالت الأعمال التي قدمتها في الخليج".

تخرج الفنان أحمد خليل تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1965، ومن ثم التحق بمسرح الجيب، وهناك شارك في بطولة عدد من المسرحيات الهامة، والتي قدمت باللغة العربية الفصحى، وبعدها سافر إلى الخليج العربي، وقدم هناك عدد من الأعمال الدرامية الناجحة.

بعد عودته إلى مصر، شارك الفنان الراحل في بطولة العديد من المسلسلات، ومنها "حديث الصباح والمساء"، و"كيد النسا"، و"الركين"، و"ريش نعام"، و"خيط حرير"، و"الكيف"، و"الفتوة"، وغيرها.

ورحل الفنان أحمد خليل عن عالمنا، صباح الثلاثاء، عن عمر 80 عاما، .وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.