دنيا سمير غانم عن تكريم والديها: "يوم عاطفي خلاني أحس إني محبوبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على تكريم والديها في حفل افتتاح الدورة الأخيرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

وكتبت: "رجوعا لليوم العاطفي اللي خلاني أحس بأني محبوبة ومدعومة من كل الناس اللي حواليا، وبالذات الجمهور العظيم اللي أصبح عيلتنا وإخواتنا وأهلنا".

وتابعت: "شكرا للمهرجان القومي للمسرح المصري علي التكريم، وشكرا لجميع التكريمات أشكركم علي تقديركم لمشوار والدي ووالدتي الفني ربنا يرحمهم يا رب".

واختتمت حديثها قائلة: "شكرا لكل اللي عملوا مجهود لمساعدتي في الظهور بمظهر جيد يليق بتكريم أهلي الغاليين في اليوم ده".

وكانت إدارة المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، كشفت عن تكريم 10 أسماء من كبار رواد المسرح المصري بحضور الفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح والنجم محمد رياض والناقد جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وبينهم الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

وتسلمت الفنانة دنيا سمير غانم تكريم والديها، وبكت أثناء تسلمها درع التكريم في حفل افتتاح الدورة الماضية من المهرجان القومي للمسرح المصري.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

بينما غادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.