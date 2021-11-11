بالصور.. 6 زيجات في حياة الفنان أحمد الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل الفنان أحمد الفيشاوي اليوم بعيد ميلاده الـ 41، إذ أنه من مواليد 11 نوفمبر 1980.

ويعتبر "الفيشاوي" من أشهر الفنانين في الوسط الفني، فخلال مسيرته الفنية قدم عددا من الأعمال الهامة أبرزها: "شيخ جاكسون، القرد بيتكلم، حديث الصباح والمساء، يوم وليلة، ولاد رزق".

وفي حياة "الفيشاوي" 6 زيجات نستعرضها لكم في التقرير التالي:

هند الحناوي

تزوج الفنان أحمد الفيشاوي، للمرة الأولى في حياته، من هند الحناوي مهندسة الديكور، وأنجبت منه ابنتهما "لينا"، التي لم يعترف بها إلا بعدما قامت "هند" برفع قضية لإثبات نسب "لينا" لأبيها الذي تزوجها عرفيا، وهي القضية التي أثارت الرأي العام سنة 2004، لتنتهي باعتراف الفيشاوي بزواجه عرفيا من "هند" وإثبات نسب الطفلة.

إلا أن "هند" قامت برفع عدد من القضايا التي ما زالت قائمة بالمحاكم، لعل آخرها قضية نفقة ليتحمل "الفيشاوي" تكاليف مصاريف ابنته أثناء إقامتها برفقة والدتها بالعاصمة البريطانية لندن.

وسام عاطف

تزوج الفنان أحمد الفيشاوي، للمرة الثانية عام 2007، من فتاة خارج الوسط الفني تدعى وسام عاطف عطية، إلا أن زواجهما لم يدم سوى شهرين فقط، واتهمت طليقة الفيشاوي زوجها أنه استولى على "خاتم سوليتير" قيمته 100 ألف جنيه، ورفض الفيشاوي التعليق وقتها على تلك الاتهامات، وانتهت الخلافات بينهما بعدما تدخل وسطاء لتهدئة الأمور، خاصة بعدما قامت "وسام" بتحرير محضر ضد الفيشاوي تتهمه فيها بالاستيلاء على "شبكتها".

دنيس ولمان

أثناء زيارته لألمانيا، تعرف الفنان أحمد الفيشاوي على فتاة تدعى دنيس ولمان، وسرعان ما نشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج، ولكن سرعان ما انفصلا، وأكد الفيشاوي أنه لا يعلم عنها أي شيء عقب انفصالهما، خاصة أنها غيرت أرقام هواتفها وصفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

رولا الدبس

الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، كانت الزوجة الرابعة في حياة الفيشاوي، حيث أعلنا زواجهما عام 2012، وقتها كانت "رولا" ترتدي الحجاب، وبعدها بأشهر قليلة، قررت "رولا" خلع الحجاب، مما جعل البعض يتكهن أن الفيشاوي وراء الأمر، ولكنه صرح وقتها أن الأمر حرية شخصية، وهو قرار اتخذته "رولا"، وبعد عامين أعلن الثنائي انفصالهما

زوجة غير معلنة

في حياة الفيشاوي، زيجة خامسة غير معلنة، على الرغم من تصريحه في أحد الحوارات التليفزيونية أنه تزوج 5 مرات، وهذا ما دفع البعض لقول إن الزيجة الخامسة كانت "سرية"، وربما كانت فتاة تدعى "ليلى" انتشرت صورها مع الفيشاوي، عقب طلاقه لـ "رولا".

نادية الكامل

في يوليو 2018، أعلن زواجه من نادية الكامل، بعد قصة حب جمعتهما، وكان أول ظهور لهما سويا في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.