وفاة أحمد خليل وشائعة ميرفت أمين.. أزمات تعرضت لها "حكايتي مع الزمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حققت حدوتة "حكايتي مع الزمان" ضمن مسلسل "إلا أنا"، نجاحا كبيرا منذ عرضها، كما تصدر اسم المسلسل تريند جوجل بعد عرض الحلقة الأخيرة.

وتعرض المسلسل خلال تصويره لعدد من الصعوبات أبرزها:

وفاة أحمد خليل

من أبرز الصعوبات التي واجهت صناع العمل، وفاة الفنان الكبير أحمد خليل بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك أثناء تصوير المسلسل.

حذف مشهد أحمد خليل

قام صناع العمل بحذف مشهد ضمن أحداث المسلسل "لم يقم الفنان بتصويره" ولم يؤثر حذف المشهد في سياق الدراما.

شائعة إصابة ميرفت أمين بكورونا

نفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لمصراوي، ما تم تداوله حول إصابة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين بفيروس كورونا، بسبب مخالطتها للفنان الراحل أحمد خليل.

ورحل الفنان الكبير أحمد خليل، صباح الثلاثاء الماضي، عن عالمنا، إثر معاناة من الإصابة بفيروس كورونا خلال أيامه الأخيرة، عن عمر يناهز 80 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر