أغنية جديدة من الألبوم.. حاتم عمور يطرح “مايستهلني” بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم المغربي حاتم عمور، لطرح كليب أحدث أغنياته بعنوان “مايستهلني”، عبر حسابه على منصة ” تيك توك” وقناته بموقع “يويتوب”، بالتزامن مع بث الأغنية على مختلف المنصات الرقمية والإذاعات والقنوات التلفزيونية.

ونشر حاتم البوستر الرسمي الخاص بالأغنية على حسابه في موقع “إنستغرام”، متضمنًا موعد إصدار كليب الأغنية بتاريخ 17 نوفمبر الحالي.

وأغنية “مايستهلني” من كلمات محمد المغربي وألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا. أما كليب الأغنية تم تصويره تحت إشراف المخرج أنس الكاد.

“وتعتبر أغنية “مايستهلني” هي الثالثة التي صدرها حاتم عمور من ألبومه “بلا حدود” والمرتقب طرحها قريبًا، ويتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة اإلسبانية ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا خلال صدور أغاني الألبوم.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال حاتم عمور الغنائية كليب “أحلى إبداع “، باللهجة العراقية من كلمات عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي، والعمل تم تصويره مشاهده بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف المخرج أنس الكاد.