هند البحرينية بأول ظهور مع زوجها الثالث.. وترّد على انتقادات فارق السنّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت الفنانة هند البحرينية للمرة الأولى عبر الإعلام مع زوجها لاعب كرة السلة اللبناني كريم عزالدين، بعد ارتباط أثار جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي في شهر حزيران (يونيو) الماضي، بسبب فارق السنّ بينهما.

وقالت الفنانة الخليجية لبرنامج “إنسايدر بالعربي” إنها لا تكترث لانتقادات الناس، مؤكدةً أن من يعرفها جيداً يدرك أنّها “مجنونة”، ليتدخّل زوجها نافياً الأمر، ومؤكداً أن لديها عالمها الخاص، وهي لا تتدخل في حياة الناس لكنهم يتدخلون في حياتها.

وشدّدت هند البحرينية على الكيمياء العالية التي تربطها بزوجها والتقارب في التفكير بينهما، وهو ما أدى الى عدم شعورها بفارق السنّ.

يُذكر أنّ المغنية البحرينية تزّوجت مرتين سابقاً، الأولى من البحريني فهد أحمد في عام 2002 والذي أنجبت منه ابنها عبد الله، لكنهما انفصلا في عام 2004، والثانية في عام 2012 من اللبناني جورج نمر مدير الإنتاج في قناة “الوطن” الكويتية.

وكان كريم عزالدين قد تعاقد مع نادي “سترة” البحريني، قادماً من نادي “باريس” الفرنسي، في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2020 الماضي.