“غوغل” تطلق تطبيقاً جديداً لتسهيل التواصل بين أصحاب الإعاقات الكلامية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشركة التكنولوجية العملاقة “غوغل” عن إصدار تطبيق، يُطلق عليه اسم “Project Relate”، يختص بتسهيل التواصل بين أصحاب الإعاقات الكلامية، وقامت الشركة بدعوة الكثير من الأشخاص من أجل تجربة التطبيق واختباره، ومعرفة ما إذا كان بحاجة لمزيد من التعديلات والإضافات، لتأدية مهمته على أكمل وجه.

وأصدرت جولي كاتيو، مديرة الإنتاج بقسم أبحاث “غوغل”، مقطع فيديو، توضح فيه تفاصيل متعلقة بالتطبيق الجديد “Project Relate”، وأكدت أن الخوارزميات التي تقوم عليها عادة مثل هذه التطبيقات تحتاج لإدراج نماذج وعبارات وعينات كلامية من الأشخاص الذين يواجهون بعض الصعوبات في الحديث والتواصل، أو من يعانون الإعاقات الكلامية، وذلك من أجل وضع أنماط يتمكن من خلالها التطبيق من تسهيل الحوار والتواصل بالنسبة لهم.

وتابعت كاتيو أن مستخدمي التطبيق لأول مرة يتعين عليهم تكرار مجموعة من العبارات، لوضع نموذج وطريقة محددة لفهم الطريقة المستخدمة في الحديث والتواصل، وذلك وفقاً لما نشره موقع engadget التقني.

والخطوة التالية ستُمكن المستخدمين من تحويل كلامهم وعباراتهم لعبارات نصية مكتوبة، يمكنهم توجيهها للآخرين من أجل قراءتها، ومعرفة ما يريدون قوله عبر الشاشة، أو نسخ كلامهم وإرساله عبر تطبيقات الشات والتواصل الاجتماعي.

وأكدت شركة غوغل أن التطبيق الجديد لايزال قيد الاختبار، وهم يعملون الآن على تحسين خاصية التعرف إلى الكلام وفهمه من أصحاب الإعاقات الكلامية، أو من يعانون صعوبة في التواصل والكلام بشكل واضح.