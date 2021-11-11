شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تختار الفيلم المصرى "أميرة" لتمثيلها فى مسابقة الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المؤلف خالد دياب، ترشيح فيلم "أميرة" في مسابقة الأوسكار، عبر حسابه على فيس بوك.

وكتب خالد دياب، قائلا:" فيلم أميرة صناعه مصريين بيتكلم عن فلسطين وتم ترشيحه من قبل الأردن لتمثيلها في الأوسكار أميرة إخراج محمد دياب وتأليف محمد وشيرين وخالد دياب .



خالد دياب

وتدور أحداث فيلم "أميرة" الفيلم حول أميرة، وهى مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهرى بعد تهريب منى والدها نوار السجين فى المعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن يظل نوار بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن غياب والدها، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأساً على عقب.

ويضم فريق عمل فيلم أميرة عددا كبيرا من النجوم العرب، فى مقدمتهم صبا مبارك وعلى سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التى يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً فى دور أميرة، مع قيس ناشف ووليد زعيتر، وهو من مونتاج أحمد حافظ الذى سبق له التعاون مع دياب فى فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثى محمد وخالد وشيرين دياب.

وحصد المخرج محمد دياب 3 جوائز وهى جائزة لانتيرنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)، جائزة إنريكو فولتشينيوني التي يمنحها المجلس الدولي للسينما والتليفزيون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة يونسكو، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار بين الأديان في الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وذلك عن فيلم "أميرة"، الذى قدمت بطولته الفنان الأردنية صبا مبارك .