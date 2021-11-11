شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الكورية هويون جونغ فى أحدث ظهور مع بدء العمل على Squid Game 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية هويون جونغ، نجمة المسلسل الكوري الشهير Squid Game، متابعيها وجمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، بصور جديدة لها من تحضيراتها الأخيرة، تزامناً مع بدء العمل على الجزء الثاني من السلسلة الكورية، فبالرغم من انتحارها ومغادرتها فى الجزء الاول، إلا أن هناك الكثير من التقارير لمحت بعودتها بمشاهد سابقة.

أعلن المؤلف هوانج دونج هيوك، مؤلف المسلسل الكوري Squid Game، عن بدء التحضير للموسم الثاني من المسلسل، بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول الذى عرض منذ أسابيع قليلة عبرالمنصة الأمريكية نتفليكس.

وقال دونج هيوك، فى تصريحاته نقلتها صحيفة AP العالمية، "كان هناك الكثير من الضغط، والكثير من الطلب والكثير من الحب للموسم الثاني، لذلك أشعر وكأنك لا يوجد لنا أي خيار، وسيكون هناك موسم ثاني من السلسلة، ونحن فى عملية التخطيط الآن".



النجمة الكورية هويون جونغ



هويون جونغ فى احدث ظهور

ولم تصدر منصة نتفليكس أي تعليق رسمي حتى الآن، وأكدت هيوك، "أن الممثل الرئيسي لي جونغ جاي سيعود كشخصية رئيسية سيونغ جي هون".

وكشف أحد التقارير الأجنبية، عن وصول عدد مشاهدي المسلسل الكوري الشهير Squid Game لـ 142 مليون أسرة من جميع أنحاء العالم، ليحقق شعبية ضخمة للشركة المنتجة وإيرادات بمئات الملايين.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المنصة الأمريكية، اكتسبت 4.4 مليون مشترك جدد بسبب المسلسل الكوري Squid Game ، فى الربع الأول من العام، ليتخطي كافة التوقعات للمنصة التى كانت تهدف لإضافة 3.5 مشترك فى الربع الأول فقط.