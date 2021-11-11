شكرا لقرائتكم خبر عن علاء زينهم يحتفل بزفاف ابنته هالة بحضور الأهل والأقارب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان علاء زينهم بزفاف ابنته هالة، في حفل بسيط اقتصر على حضور العائلتين والأقارب والأصدقاء المقربين من خارح الوسط الفنى

وحل علاء زينهم ضيفاً على الإعلامية اسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc الشهر الماضى، وقال إنه لم يتوقع أن يقدم شخصية شريرة للغاية في مسلسل "سكة الهلالى"، خاصة أنه يميل إلى الأدوار الكوميدية، مشيرًا إلى أن الفنان يحيي الفخرانى وقف بجانبه بشكل كبير من خلال مسلسلي "أوبرا عايدة" و"ونوس" وغيرهما.

وأضاف زينهم، أنه قدم شخصية "أبو الحيط" في مسلسل سلطان الغرام مع النجم الراحل خالد صالح، وقدم من خلالها شخصية مهمة في مسيرته، تتضمن 3 شخصيات عاشرهم في حياته العادية، وأشار إلى أنه في أحد المرات كان يسير في الشارع، ووجد طفلا يقول لوالده "علاء زينهم أهو"، فرحت للغاية ثم بكيت، وقمت باحتضانه فرحا.

يذكر أن علاء زينهم شارك في فيلم "200 جنيه" عرض في السينمات مؤخراً، تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وبطولة عدد كبير من النجوم منهم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، كما ظهر كضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" المعروض في السينمات أيضاً، وبطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى.

شارك علاء زينهم في رمضان الماضى، مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، زينب العبد، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.



علاء زينهم وابنته هالة



علاء زينهم فى حفل زفاف ابنته



علاء زينهم من حفل زفاف ابنته