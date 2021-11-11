شكرا لقرائتكم خبر عن سينتيا خليفة تعود للعمل مع مكسيم خليل بعد 13عامًا في مسلسل "8 أيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الفنانة سينتيا خليفة للعمل مع النجم السوري مكسيم خليل بعد 13 عام من عملهما سويا في مسلسل "روبي" ، وذلك من خلال مسلسل "8 أيام"، حيث يظهرا كعاشقان، وهو العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه مجدي السميري.



مسلسل 8 أيام



مسلسل 8 أيام

سينتيا خليفة سينتيا خليفة

المسلسل مؤلف من 8 حلقات وتدورأحداثه حول مجموعة من الجرائم البوليسية ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن، وتؤدي سينتيا دور جديد وهو "ضابط شرطة".

وسينتيا تشارك أيضا في بطولة مسلسل "دليلك الذكي للطلاق" بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الفن، ومنهم إنجي المقدم، هيدي كرم، عمر الشناوي، انجي أبو زيد والعديد من النجوم الآخرين، وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي كوميدي، وهو مقتبس من المسلسل الأمريكي الشهير Girlfriends Guide to Divorce.