شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ابنة سهير البابلى: أفاقت للحظات والتحسن بطىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا طعيمة زوج نيفين الناقورى ابنة الفنانة سهير البابلى عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة التى ترقد منذ أسابيع فى الرعاية المركز بإحدى المستشفيات.

وقال طعيمة فى تصريحات خاصة لليوم السابع:" الحاجة سهير أفاقت أمس للحظات وفتحت عينيها ونظرت للموجودين بالغرفة مؤكداً ، الفنانة الكبيرة تأملت الموجودين بالغرفة قبل أن تغمض عينيها مرة أخرى ، وهو ما أثار دهشة الموجودين من طاقم التمريض.

وأكد طعيمة أنه قام برقية الفنانة الكبيرة سهير البابلى طبقاً لعلم الرؤية الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ابنتها نيفين الناقورى تقوم برقية والدتها دائماً، راجين من الله الشفاء ببركة وقوة الصدق فى الدعاء والإخلاص والاستعانة بكلمات الله.

وأشار زوج ابنة الفنانة الكبيرة إلى أنها كانت تأنس دائماً بكلام الله والذر والقرآن والصلاة على النبى وتردد هذه الكلمات دائماً حتى قبل دخولها فى الغيبوبة.

وأكد طعيمة أن هناك تحسن طفيف وبطىء فى الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى، ولكنه جميل أن يحدث هذا التحسن حتى وغن كان ببطء .

وكان الدكتور رضا طعيمة أكد فى تصريحات لليوم السابع قبل أيام قليلة أن الفنانة الكبيرة سهير البابلى بدأت تتحرك قليلاً وتفتح عينيها عندما كان هو وابنتها نيفين يقرآن القرآن إلى جوارها .

وتابع زوج ابنة الفنانة الكبيرة قائلاً :"رددنا بعدها بردة البوصيرى فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحت عينيها للحظات ونظرت لنا وابتسمت ، حتى أن الممرضات تعجبن ووقفن معنا يرددن " مولايا صلى وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم"

وأوضح زوج ابنة الفنانة سهير البابلى أنها كانت تحب بردة البوصيرى ودائما ترددها فى مجالس المديح النبوى التى اعتادت الأسرة أن تنظمها مع بعض أصدقائها من حفظة القرآن وتفرح كثيرا عند ترديدها بصوتها الجميل .

وأضاف طعيمة فى تصريحاته لليوم السابع:" قبل دخول الحاجة سهير فى الغيبوبة كانت تردد عبارة : ياودود ياودود ياخالق ياموجود صل على الحبيب المحبوب"