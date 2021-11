شكرا لقرائتكم خبر عن " إدريس إلبا يعود من جديد ويبدأ تصوير "لوثر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيعود الممثل إدريس إلبا الي تجسيد دوره الأيقوني "جون لوثر" بمسلسل Luther، وذلك بعد إعلان تحويل المسلسل إلى فيلم من بطولة آندي سيركيس بطل ثلاثية The Lord of The Ringsو The Hobbit جنبًا إلى جنب مع سينثيا إيريفو والتي جسدت شخصية " أريثا فرانكلين" خلال الموسم الثالث من مسلسل السير الذاتية Genius.



ادريس البا



بدأ تصوير فيلم لوثر

وبحسب التقارير، الذي نشرته الديلي ميل فإن الفيلم القادم سيكون بمثابة استمرار لمسلسل Luther مع عودة شخصية "إلبا" المميزة إلى العمل مرتديا قبعة المحقق التي يضرب بها المثل مرة أخرى عندما يواجه تهديدًا مزدوجا، َلعب "إيريفو" دور محققة زميلة، ولكن تُوصف بأنها عدو "جون لوثر"، بينما يشار إلى "سيركيس" سيجسد دور الشرير والمجرم خلال أحداث الفيلم.

وكانت قد كشفت الصفحة الرسمية لفيلم الإثارة والأكشن الجديد The Harder They Fall، بطولة النجم العالمي إدريس إلبا، عن لقطات جديدة من الفيلم مصحوبة بريمكس موسيقي جديدة للترويج للفيلم الذي يحتل مرتبة مرتفعة في التقييمات عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وجاء الفيديو الذي يبلغ مدته حوالي الدقيقتين مصحوب بموسيقي جديدة وبلقطات من التريلر الرسمي للفيلم بدون إضافة لقطات جديدة من الفيلم، ليحمس القائمين على الفيلم متابعيهم لمشاهدة العمل السينمائي.