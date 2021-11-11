شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تكشف تفاصيل مشوارها قبل طرح ألبومها الجديد مع أوبرا وينفري .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت النجمة العالمية وكاتبة الأغاني أديل حلقة مع مقدمة البرامج الشهيرة اوبرا وينفري وألقت أديل بعض الضوء على قصة أصل أغنيتها Hello، وكانت المغنية صريحة بشأن كل ذلك أثناء حديثها إلى أوبرا وينفري ، قبل حفلها الخاص Adele One Night Only، والذي من المقرر أن يبث في الولايات المتحدة يوم الأحد مع محادثة أوبرا وينفري، أي قبل خمسة أيام من إصدار ألبومها الرابع الذي طال انتظاره ،



اديل تتألق في بدلة بيضاء



اديل تكي عن مشوارها



اديل



اوبرا وينفري من حلقة اديل



لقاء اوبرا مع اديل في نفس مكان لقا ميجان وهاري

وبدت المغنية ، البالغة من العمر 33 عامًا ، مذهلة ببدلة بيضاء أنيقة بتفاصيل مبهرة وهي جالسة في حديقة الورود، على غرار خلفية مقابلة ميجان وهاري الشهيرة مع أيقونة التلفزيون.



لقطة من حفل اديل



ًورة من حلف اديل المقرر عرضه الاحد

واستطردت أوبرا قائلة: "إنها ليلة خاصة جدًا ، انضم إلي عندما أجري مقابلة مع أديل فقط. ثم قالت أديل للكاميرا: "أدعوكم للانضمام إليّ لليلة واحدة فقط" ، قبل أن شوهدت وهي تقول للجمهور: "ما مدى أناقتي هذه؟"

في مقطع آخر أصدرته مجلة People ، قالت أوبرا: "الحفلة الموسيقية الليلة هي احتفال بأكبر أغانيك وظهور الأغاني الجديدة لـ 30. وتبدأ مع Hello ، و قالت اديل لها:" يجب أن أبدأ دائمًا بذلك لأنه من الغريب بعض الشيء الوصول إلى منتصف الطريق والقيام بذلك. لذا نعم ، أنا أبدأ ب hello".