تطورات الحالة الصحية للفنانة ” سوما ” وتفاصيل مرضها

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كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - كشف المايسترو ” مصطفى حلمي أمين ” زوج الفنانة ” سوما ” عن تفاصيل مرض زوجته وتطورات حالته الصحية في تصريحات له على هامش مهرجان الموسيقى العربية .
فقال مصطفى حلمي أمين أن زوجته تعاني من خلل في الهرمونات مشيرا إلى أنهما قد اتفقا منذ بداية مرضها على عدم الحديث عن تفاصيل أزمتها المرضية .
وأضاف زوج سوما أنها لم تتعافى بشكل كامل من أزمتها الصحية وتحتاج إلى شهرين لكي تستعيد عافيتها .
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