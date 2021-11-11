تطورات الحالة الصحية للفنانة ” سوما ” وتفاصيل مرضها

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - كشف المايسترو ” مصطفى حلمي أمين ” زوج الفنانة ” سوما ” عن تفاصيل مرض زوجته وتطورات حالته الصحية في تصريحات له على هامش مهرجان الموسيقى العربية .

فقال مصطفى حلمي أمين أن زوجته تعاني من خلل في الهرمونات مشيرا إلى أنهما قد اتفقا منذ بداية مرضها على عدم الحديث عن تفاصيل أزمتها المرضية .

وأضاف زوج سوما أنها لم تتعافى بشكل كامل من أزمتها الصحية وتحتاج إلى شهرين لكي تستعيد عافيتها .