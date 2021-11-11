فاتن موسى تشكو تصرفات مصطفى فهمي معها : ” أخد كل أغراضي وما تاركلي شئ “

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - أعربت الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” عن إنزعاجها من تصرفات طليقها الفنان المصري ” مصطفى فهمي ” معها والتي اتهمته بالاستيلاء على متعلقاتها الشخصية الموجودة بمنزلها في مصر .

فنشرت فاتن موسى مقاطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام أثناء تواجدها بشقتها ومن داخل غرفة الملابس الخاصة بها والتي ظهرت فارغة من كل شئ .

وأشارت فاتن موسى في حديثها بمقاطع الفيديو إلى أنها عند ذهابها لشقتها لم تجد أي شئ من متعلقاتها سواء الملابس أو المجوهرات أو الحقائب وغيره من متعلقاته .. مضيفة أن الفنان مصطفى فهمي وراء ذلك .

فقالت : ” مفضيلي كل الأشيا الخاصة تبعي .. ما تاركلي شي .. غرفة الملابس تبعي ما تاركلي شي .. جيت على بيتي اللي من حق أضل فيه واخد أغراضي والمن ع مهلي إذا بدي أفل هذا بيتي ما عندي غيرو أنا ” .

وكتبت طليقة مصطفى فهمي في تعليقها على الفيديو : ” أين متعلقاتي الشخصية ؟؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟؟ أين مجوهراتي؟ أين أكسسوراتي ؟ ” .

وتابعت : ” أين اللاب توب الخاص بي؟؟؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية وجزمي ؟؟ كل دا خدت معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي خلال ١٢ يوم فقط ؟؟؟؟ ” .

وأضافت فاتن موسى : ” أنا في شقة الزوجية الآن حسب الشرع بعد تقديم محاميه إشهاد الطلاق على عنوان شقة الزوجية هذه الكائنة… عقار…، وذلك لحين استرجاع واسترداد كاقة متعلقاتي الشخصية وحقوقي الشرعية والقانونية بما فيهم مهري الغير مقبوض بعد ” .

واستكملت : ” وهو شقة بذات المستوى بإسمي طبقاً لاتفاق مصطفى فهمي معي وبشهادة الشهود حال قيام الزوجية بداية الزواج وتجهيزها بمنقولاتي الزوجية ” .