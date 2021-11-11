بسمة بوسيل تبكي من الالم خلال جلسة حقن إبر في الرأس.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - خضعت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، لجلسة حقن إبر في الرأس، في عيادة شام الذهبي ابنة النفانة السورية، أصالة نصري.

وظهرت بسمة بوسيل في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تخضع لحقنة في منطقة الجبهة، والشعر، وهي حقن بلازما في بدايات شعر الرأس، وفق ما كان يخبرها به طبيب التجميل.

كما ظهرت بسمة وهي تتألم وتذرف الدموع، وبدت وهي تضغظ على Stress Ball تحملها بيدها، من شدة الألم.

وحرصت شام على سؤال طبيب التجميل عن نوعية الحقن التي يقوم بوضعها للتوضيح للناس عن ما يجري في الفيديو، فقال الطبيب: ”بنعمل بلازما، وبنعمل بوستينج، لتحسين وتقوية الشعر“.