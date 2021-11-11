التعليق الأول لمحمود المهدي بعد عودته لمنة عرفة

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - خرج الفنان ” محمود المهدي ” بمنشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في التعليق الأول له بعد إعلان عودته لزوجته الفنانة ” منة عرفة ” .

وحرص محمود المهدي في منشوره على توجيه الشكر لكل من ساعده وحاول الصلح بينه وبين منة عرفة وعودة المياه إلى مجاريها بينهما .

فكتب في منشوره قائلا : ” شكرا لكل واحد حاول يكون وصلة خير في حياتي وأمي وإخواتي وأصحابي وأهلي والناس وغصب عني عدم ردي على الرسايل والاتصالات الفترة دي مشغول في تصوير وان شاء الله الأخبار الجاية كلها خير ” .

وتابع : “واستنوني ان شاء الله في فيلم الفرصة قريب وفيلم ٦٦٦ وفيلم رحلة دم قريبا الاعلان عنه ومسلسل فيلا ١٠١ بنصور فيه .. وكل واحد اتمنالي التوفيق وقال كلمة كويسة بتمنالك الخير اللي انت اتمنتهولي ” .

كما حرص محمود المهدي من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام على كشف ما كان يقصده في تصريحاته الأخيرة حول أن سبب إنفصاله عن منة عرفة كونه رجل شرقي ولا يناسبه عمل زوجته بالفن .

فقال : ” كان في سوء تفاهم في مشهد من مسلسل 101 مع الفنان محمد نجاتي وحد معين حب يوقع بينا ووصل الموضوع ليا غلط ” .

وأضاف : ” أنا كراجل رافض أي مشاهد تمس كرامتي كراجل زي ممثلات كتير بتعمل أدوار محترمة مش كله زي بعضه ومنة متفهمة الكلام ده ومحافظة على كرامتي وما يخصنيش أي حاجة قديمة يهمني وقت ما عرفت منة فقط ” .

واستكمل الفنان محمود المهدي : ” وبالنسبة لبوست البطيخ ده ما كنش لمنة كان لشخص من الماضي داخل يبوظ العلاقة .. أرجوكم بطلوا تأليف ” .