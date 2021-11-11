ستيفاني صليبا تأكل الارز على الطريقة الخليجية.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا على تجربة تناول الطعام على الطريقة الخليجية وذلك اثناء تواجدها في دولة الامارات.
وفي التفاصيل، فقد نشرت صفحة “etbilarabi” فيديو طريف عفوي للممثلة ستيفاني صليبا مع منتج مسلسل “سنوات الجريش” يوسف الغيث هي تأكل بيديها، وقالت “قديه صرلي بيجي على دبي هيدي أول مرة باكل الأكل التقليدي بايدي”.
وقد عبرت ستيفاني صليبا عبر صورة لها نشرتها عبر حسابها على انستغرام عن اعجابها بتناول الطعام بهذه الطريقة.
حيث علقت كاتبة: “شو بتحبو أكتر مندي ولا مظبي دجاج ولا مدفون اللحم ؟؟؟ انا جربتن لأول مرّة وإكتشفت قديش العادات بالإمارات تعكس الكرم”.
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