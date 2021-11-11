شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام متوقع ترشيحم للأوسكار HOUSE OF GUCCI وSPENCER .. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سيطرة أجواء كورونا على حفل توزيع جوائز الأوسكار في أبريل الماضي، شهد هذا الصيف عودة الجماهير إلى السينما، وحسب موقع .hollywoodreporter يمكن تخمين عدد من الأفلام التي من المحتل أن تترشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم من هذه الأفلام .

HOUSE OF GUCCI

الفيلم من المقررطرحه في 24 نوفمبر الجاري، حصل النجم العالمي آل باتشينو، على إشادة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهوره المميز وعودته للسينما الإيطالية بفيلم House of Gucci، مع النجمة العالمية ليدي جاجا، والمخرج ريدلي سكوت، وظهرالعراب، في التريلرالرسمي لفيلم House of Gucci، بشكل مميزعلى عادته في الدراما الإيطالية، حيث سيلعب دورا مميزا في قصة اغتيال ماوريتسيو جوتشي، بجوار جاجا التي ستلعب دور زوجة ماوريتسيو السابقة التي اتهمت بقتله، وأدينت بتدابير الاغتيال بعد هجرها وزواجه من سيدة أصغر منها سنا، حيث قضت 18 عاما في السجن، وحصلت على لقب الأرملة السوداء قبل إطلاق سراحها في 2016.

SPENCER

الفيلم من تأليف ستيفن نايت، مبتكر "بيكي بلايندرز" وإخراج بابلو لاراين، تدور احداثه في عطلة نهاية الأسبوع في أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز وسط شائعات عن الأمور، وكانت الأميرة الراحلة تقضي عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك، عندما قررت الانفصال عن زوجها الأمير تشارلز، وكان موقع "ديلى ميل" قد كشف فى وقت سابق عن صور أثارت جدلاً كبيراً بعدما تميزت فيها وكانها صورة طبق الأصل من الأميرة ديانا، كما تميزت خلال الصور مع طفلين يجسدوا ابنى الأميرة ديانا وليام وهارى، خلال مرحلة الطفولة، فى أحداث فيلم Spencer التى تقوم ببطولته النجمة كريستين ستيوارت، حيث أوضح الموقع، أنه وبعد فترة طويلة من بدء التصوير أسدل الستار أخيراً عن شخصيتى الأميرين هارى ووليام في الفيلم المنتظر.

PARALLEL MOTHERS

فيلم بطولة بينيلوبي كروز، وميلينا سميت، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما،و يتناول قصة امرأتان، جانيس وآنا، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة.

NIGHTMARE ALLEY

وهو من بطولة برادلي كوبر، وكيت بلانشيت، وروني مارا و بول أندرسون، وويليم دافو ورون بيرلمان وتوني كوليت، تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعاون شاب محتال طموح يمتلك القدرة على التلاعب بالناس بذكائه ولبقاته في الحديث يدعي كارني، ويجسده برادلي كوبر، مع طبيبة نفسية وتجسدها كيت بلانشيت، حيث يخوض الثنائي مغامرة خطيرة من النصب والخداع.

فيلم The Last Duel

من بطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتج جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل، كما سيقوم أفليك وديمون بالإنتاج التنفيذي للعمل جنبا إلى جنب مع Drew Vinton و Kevin Halloran، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، الفيلم يدورفي فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهوعبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.