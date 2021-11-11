شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يجرى المحادثات النهائية لـ بطولة فيلم "Jim Jones" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى النجم العالمى الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابريو محادثات نهائية للعب دور زعيم الطائفة الدينية جيم جونز في فيلم يحمل اسم Jim Jones، ومن إنتاج شركة MGM القادم الذي كتبه سكوت روزنبرج، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "vareity".

كان جونز، المعروف باسم زعيم مجموعة Peoples Temple الدينية، وراء حادثة الانتحار الجماعي في نوفمبر 1978 في مستوطنة Jonestown التي أودت بحياة أكثر من 900 شخص، وقام جونز ودائرته الداخلية بتدبير مذبحة في بلدة الغابة في غيانا، مع توجيه أتباعه لشرب لكمة مغشوشة بالسيانيد.

استطاعت شركة MGM الفوز بـ صفقة المشروع المميز في وضع استباقي، مع مشاركة دي كابريو أيضًا بإنتاج المشروع جنبًا إلى جنب مع Jennifer Davisson لشركة إنتاج Appian Way الخاصة بهم.

ووفقا للتقريرالذى نشر على موقع "vareity"، لم تعلن الشركة المنتجة MGM بعد عن باقى أبطال العمل أو أي من المشاركين الآخرين في الإخراج أو التأليف، ولكن من المتوقع الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الكشف عن موعد بدء تصوير الفيلم الجديد، وموعد تقريبي لـ طرحه بدور العرض.

كما حرص النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، المهتم بشئون المناخ والطبيعة، على دعم خطوات قمة المناخ كوب 26، المقام فعالياته في مدينة جلاسكو الإنجليزية، حيث نشر صورة للغابات عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتب دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار: "ستتطلب حماية 30 في المائة من الكوكب في أهم الأماكن للتنوع البيولوجي والمناخ بحلول عام 2030 قدرًا أكبر من الطموح والابتكار والتعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمجتمعات الأصلية والمحلية".وتابع دي كابريو في منشوره: "هذا الالتزام المشترك بين القطاعين العام والخاص خطوة مهمة نحو زيادة الدعم للأولويات التي تحددها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بنفسها، ولتأمين أو تعزيز حقوق الحيازة العرفية، بوصفهم حراسًا لبعض الغابات الأكثر سلامة وازدهارًا في العالم".