شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يتفاعل مع الجمهور خلال جولته للترويج لكتابه فى فيلادلفيا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا النجم ويل سميث سعيدًا للغاية وهو يستقبل حشودًا من المعجبين المحبين خارج مكتبة Harriett's Bookshop في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في جولته حول كتابه الجديد، حيث أصبحت مذكراته الصريحة التي تكشف الدراما العائلية وندمه كأب علي الرفوف.



ويل سميث في حفل تويع كتابه



ويل سميث وسط محبيه



ويل سميث

وظهر ويل سميث ، 53 عامًا ، حسب تقرير موقع الديلي ميل بابتسامة عريضة عند الترحيب الحار حيث وقع التوقيعات والتقط صور سيلفي بعد أن شرح تفاصيل فقدانه المثير للوزن في فيلم وثائقي جديد على YouTube بعنوان Best Shape of My Life .

وفي نفس السياق أجري النجم العالمي ويل سميث، مقابلة صريحة مع مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري حول كتابه الجديد، وهي المقابلة التي عرض الجزء الأول منها علي منصة Apple TV+

ويل سميث واوبرا وينفري

وكشف ويل سميث أنه شرب نبات المخدر Ayahuasca، وهو مشروب مهلوس وذو تأثير نفسي، وقادر على إحداث تغيرات في الوعي لمدة 10 ساعات تقريبًا، أكثر من 12 مرة خلال اعتكافه في بيرو بينما كان يعاني من مشاكل زوجية مع زوجته جادا بينكيت سميث.

ووفقاً لمقطع فيديو نشرته صحيفة ذا صن الإنجليزية، نقلاً من المقابلة، قال سميث لـ وينفري، إن الأمر يتعلق بالقدرة على العثور على الرضا في داخلك وليس بالمحفزات الخارجية، وكشف سميث أنه شعر بالفشل في كل علاقته مع النساء، قائلا "لقد تحملت معظم حياتي، الشعور بالفشل مع النساء، ولم أتحدث عن ذلك علنًا".