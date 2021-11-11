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ويل سميث يتفاعل مع الجمهور خلال جولته للترويج لكتابه فى فيلادلفيا .. صور

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القاهرة - سامية سيد - بدا النجم ويل سميث سعيدًا للغاية وهو يستقبل حشودًا من المعجبين المحبين خارج مكتبة Harriett's Bookshop في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في جولته حول كتابه الجديد، حيث أصبحت مذكراته الصريحة التي تكشف الدراما العائلية وندمه كأب علي الرفوف.

ويل سميث في حفل تويع كتابه
ويل سميث في حفل تويع كتابه

 

ويل سميث وسط محبيه
ويل سميث وسط محبيه

 

ويل سميث
ويل سميث

وظهر ويل سميث ، 53 عامًا ، حسب تقرير موقع الديلي ميل بابتسامة عريضة  عند الترحيب الحار حيث وقع التوقيعات والتقط صور سيلفي بعد أن شرح تفاصيل فقدانه المثير للوزن في فيلم وثائقي جديد على YouTube بعنوان Best Shape of My Life .

وفي نفس السياق أجري النجم العالمي ويل سميث، مقابلة صريحة مع مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري حول كتابه الجديد، وهي المقابلة التي عرض الجزء الأول منها علي منصة Apple TV+

ويل سميث واوبرا وينفري

ويل سميث واوبرا وينفري

 

Candid: He sat down for a candid interview with Oprah Winfrey for the latest installment of The Oprah Conversation, which premiered on Apple TV+ Friday. And Will Smith revealed that he took the psychedelic plant based drug ayahuasca over 12 times during a retreat in Peru while having marital problems with wife Jada Pinkett Smith

وكشف ويل سميث أنه شرب نبات المخدر Ayahuasca، وهو مشروب مهلوس وذو تأثير نفسي، وقادر على إحداث تغيرات في الوعي لمدة 10 ساعات تقريبًا، أكثر من 12 مرة خلال اعتكافه  في بيرو بينما كان يعاني من مشاكل زوجية مع زوجته جادا بينكيت سميث.

Oprah sat down to talk to Will for the Apple TV+ show ahead of the release of his memoir

ووفقاً لمقطع فيديو نشرته صحيفة ذا صن الإنجليزية، نقلاً من المقابلة، قال سميث لـ وينفري، إن الأمر يتعلق بالقدرة على العثور على الرضا في داخلك وليس بالمحفزات الخارجية، وكشف سميث أنه شعر بالفشل في كل علاقته مع النساء، قائلا "لقد تحملت معظم حياتي، الشعور بالفشل مع النساء، ولم أتحدث عن ذلك علنًا".

Happier times: During his GQ interview, Will said that he and Jada had a fight around her 40th birthday, where they both realized 'it was a fantasy illusion that we could make each other happy;' seen May 22, 2019 at the Aladdin premiere at El Capitan Theatre in Hollywood

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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