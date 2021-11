شكرا لقرائتكم خبر عن ألفارو مورتي يستعرض بوسترات مسلسله الجديد The Wheel Of Timeفى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النجم العالمي ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور الشهيرة فى سلسلة La Casa De Papel، بوسترات مسلسله الجديد الذى يأتى بعنوان The Wheel Of Time، فى شوارع مدينة نيويورك الامريكية، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مقطع فيديو يظهر من خلاله الأعلانات الضخمة لفيلمه الجديد.

طرحت الجهة المنتجة لـ مسلسل الخيال العلمى The Wheel of Time، منذ ايام، تريلر تشويقى جديد للعمل، وصلت مدته إلى دقيقتان و 15 ثانية، ومن المقرر أن يطرح المسلسل الجديد بداية من 19 نوفمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

على أن تطرح باقى حلقات مسلسل The Wheel of Time بشكل أسبوعى، كل يوم جمعة، لينتهى طرح العمل في 24 ديسمبر من العام الجارى 2021.

مسلسل The Wheel of Time المستوحى من أكثر الكتب مبيعا لـ الكاتبة روبرت جوردان، وتم بيع أكثر من 90 مليون الكتبا الذى يحمل نفس الاسم The Wheel of Time ، وتدورأحداث القصة في عالم ملحمي مترامي الأطراف حيث يوجد السحر ولا يُسمح إلا لبعض النساء بالوصول إليه.

وتتبع القصةMoiraine ، وهي عضوة في منظمة قوية التي تضم جميع النساء، وتدعى Aes Sedai ، ولكن تقرر Moiraine الشروع في رحلة خطيرة تمتد عبر العالم مع خمسة شبان وشابات، بعد أن تنبأ أحدهم بأنه التنين الذي يولد من جديد، والذي إما سينقذ البشرية أو يدمرها.

مسلسل The Wheel of Time الجديد من بطولة كل من روزاموند بايك، جوشا سترادوفسكي، ماركوس رذرفورد، زوي روبينز، صوفي أوكونيدو، بارني هاريس، مادلين مادن، كاي الكسندر، ميجيل الفاريز.