شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم بعد تكريم والديها بمهرجان المسرح:أشعر إنى مدعومة من كل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت دنيا سمير غانم تفاصيل يوم تكريم والديها الراحلين في المهرجان القومي للمسرح، ونشرت مجموعة صور لها من يوم التكريم عبر حسابها بموقع "انستجرام"، موجهة الشكر لكل من دهمها وقتها، وعلقت دنيا علي الصور قائلة :"رجوعا لليوم العاطفي اللي خلاني أحس بأنني محبوبة ومدعومة من كل الناس اللي حواليا و بالذات من الجمهورالعظيم اللي أصبح عيلتنا وإخواتنا وأهلنا ".



دنيا سمير غانم

وتابعت :"شكرا للمهرجان القومي للمسرح المصري علي التكريم و شكرا لجميع التكريمات أشكركم علي تقديركم لمشوار والدي ووالدتي الفني ربنا يرحمهم يا رب..شكرًا لكل اللي عملوا مجهود لمساعدتي في الظهور بمظهر جيد يليق بتكريم أهلي الغاليين في اليوم ده".



دنيا سمير غانم (1)



دنيا سمير غانم (3)



دنيا سمير غانم (4)



دنيا سمير غانم

وكانت النجمة دنيا سمير غانم تسلمت تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز من المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الرابعة عشرة، وبكت خلال التسليم وقالت اشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المُعبّر عن الشخصية المصرية. ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلّاق، ويُحفّز الفِرَق المسرحية على تطوير عروضها فكريًّا وأدائيًّا وتقنيًّا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.