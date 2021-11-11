شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تتعاقد على مجموعة أفلام مع Marvel Studios والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية سلمى حايك مؤخرًا أنها تعاقدت علي عدة أفلام مع Marvel Studios، وذلك بعد ظهورها في دورأجاك في فيلم Eternals، وهوالفيلم الذي تم منع عرضه في عدد من الدول العربية، في حين لم يحقق سوي إيرادات 71 مليون دولار في أول أسبوع عرض.



سلمي حايك

ووفقًا لتقرير موقعVariety ، حصل فيلم Eternalsعلى آراء فاترة من النقاد بمتوسط ​​48% على Rotten Tomatoes، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها فيلم Marvel على تصنيف منخفض.

يأتى هذا بعدما قررت بعض الدول العربية منع طرح فيلم مارفل الجديد Eternals فى سينماتها، وذلك بسبب عدد من المشاهد الجنسية التي تتنافى مع قيم هذه المجتمعات، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تقرر بعض الدور العربية منع الأفلام من شاشاتها، بسبب عدة أسباب قد تكون سياسية أو دينية أو غيرها.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن فيلم مارفل الجديد Eternals يحتوى على مشاهد جنسية صريحة بين كل من جيما تشاك، وريتشارد مادن، وهما بطلان خارقان وقعا في حب بعضهما منذ أكثر من 3000 عام خلال الإمبراطورية البابلية، ليستكملوا قصة حبهما على الشاشة، كما يسرد الفيلم مشهد مخاطبة بعض الأبطال الخارقين للسماء في إشارة إلى ظهور الإله، وهى مشاهد لا تتناسب مع عادات بعض الدول.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.