شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي وجدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "نازلي"الأول:مش مصدقة سنة عدت بسرعة كدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة إنجي وجدان بعيد ميلاد أبنتها الثانية "نازلي"، والتي تبلغ عامها الأول اليوم، ونشرت صورة لها مع أبنتها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"مش مصدقة أن سنة عدت بسرعة كدة.. ربنا يخليكي ليا أنت و اسماعيل وأشوفكم احسن ناس في الدنيا..كل سنة وإنتي طيبة يا نازلي".



انجي وجدان

وكانت إنجي وجدان كشفت نهاية شهر أكتوبر الماضي عن تعرض ابنتها لكسر في ذراعها، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مصحوبة بتعليق :"الحمدلله على كل شئ"، فيما حرصت عدد من الفنانات علي توجيه رسائل الدعم لها، وعلقت زينة قائلة :"ياروح قلبي الف مليون سلامة عليها"، فيما كتبت هيدي كرم :"سلامتها حبيبتي الف سلامة"، كما قالت شيماء سيف :"الف مليون سلامة عليها ياحبيبتى".

وتستعد إنجى وجدان للجزء الثانى من مسلسل "طلعت روحى"، بعد نجاح الجزء الأول، وبدأ مؤلف العمل شريف بدر الدين في كتابة الحلقات الأولى للبدء في تصويره قريبا، ويتم التعاقد مع نفس الأبطال الرئيسين بالإضافة إلى نجوم جدد ولم يتم الاتفاق والاستقرار عليهم حتى الأن للمشاركة في المسلسل.