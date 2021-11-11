شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أدوار جعلت من ليوناردو دى كابريو أسطورة فى عيد ميلاده الـ 48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجم العالمى ليوناردو دى كابريو الذى ولد زى النهارده في الـ 11 من نوفمبر عام 1974، إذ يتم اليوم عامه الـ 47 بعدما حقق نجاحاً كبيراً خلال مسيرته الفنية بفضل مجموعة مميزة من الأدوار التي حفل بفضلها بجماهيرية عريضة حول العالم ممن يعشقوا أدواره الذى نسلط الضوء على أبرزها في السطور التالية.



ليوناردو دى كابريو

Inception

واحد من أهم أدواره العظيمة، حيث صنف الفيلم واحداً من أفضل الأفلام في تاريخ السينما، في رائعة من روائع المخرج كريستوفر نولان، الذى لعبه فيه شخصية رجل يعاني من فقد زوجته المنتحرة بسبب غير مباشر منه، إلا أنه قائد لفريق يستطيع الدخول لعقل الانسان في صورة أحلام، ورغم تعقيد فكرة الفيلم ولكنه حقق نجاحاً كبيراً.

The Greet Gatsby

فيلم آخر من أفضل أفلام ليوناردو، ورشح للأوسكار عنه، وهو من أفضل أفلام ليوناردو حيث لعب شخصية رجل ثري للغاية، ورغم الثراء الفاحش ولكنه يحاول أن يصل لقلب محبوبته القديمة، وجعل زوجها يتخلي عنها له، ولكن في النهاية تسدل الستار على قصة الرجل الغني، بالموت وحيداً، وسط حالة من التخلي من جانب الجميع.

The wolf of wall street

فيلم آخر من أفضل أفلام ليوناردو في السنوات القديمة، حين جسد فيه قصة شخصية لرجل تمكن من الوصول لثروة كبيرة، في عالم البورصة رغم سنه الصغير، ولكن ذكاءه في التعامل مع القوانين والاستفادة منها جعله يصبح الأغني في عالم البورصة قبل الوقوع في قبضة السلطة.

Blood Diamond

ناقش الفيلم كيفية معاناة الافارقة في بلادهم فى الاستفادة من الماس أثناء استخراجه ووقوعهم تحت ضغط العصابات هناك واستغلال الغرب بامكاناته لهم، ورغم أنه كان واحد ممن يستغلوا ذلك، ولكنه في النهاية قرر انقاذ أسرة هناك، والوقوف بجانبهم.

Titanic

بالتأكيد حينما نتحدث عن ليوناردو دي كابريو، لا يمكن أن ننسي دوره في فيلم "تيتانيك"، .. والذى صنع اسطورته الكبيرة، في نهاية التسعينات حينما لعب البطولة مع كيت وينسلت.