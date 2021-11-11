مسرحية جديدة لأبطال مسرح مصر "الجمعة" على "MBC"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "سكن الطلبة".

"سكن الطلبة"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية داخل احدي الشقق التي يستأجرها بعض الطلاب من الأقاليم وهم لا يعلموا أن الشقة يتم تأجيرها لأشخاص أخرين دون علم أصحابها مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.