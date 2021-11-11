"منزلها به 20 شبح".. سلمى حايك تروي تجربتها مع بيتها المسكون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت النجمة سلمى حايك، إنها عاشت بمنزل مسكون بالأشباح في لندن، وقررت ألا تتركه وتعاملت مع المشكلة.

وفي لقاء مع المذيعة الأمريكية إلين دي جينيريس في برنامجها الشهير Ellen، أكدت "حايك" أنها أحضرت وسيط روحاني للتعامل مع المشكلة، وطلبت منه عدم إحضار رؤوس دجاج ميتة أو أي حيوانات ميتة في هذه الطقوس.

وتابعت: "الأمر أصبح أسوأ خاصة أنه أخبرني وجود 20 شبح في المنزل، أنا لم أرى أي شبح أو كائن غريب، ولكني شعرت بوجودهم، فمثلا كان البيانو يعزف وحده والأضواء تنطفأ وحدها، والأبواب والنوافذ تفتح وتغلق بمفردها".

من ناحية أخرى، تشارك النجمة العالمية في بطولة فيلم "الأبديون" الذي يعرض حاليا بالسينما، والذي أثار ضجة كبيرة خاصة مع رفض مصر وعدد من الدول العربية عرضه، لاحتوائه على مشاهد حميمية مثلية بين رجلين من أبطال العمل.