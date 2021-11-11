هذا ما حققه فيلم "الإنس والنمس" بعد 14 أسبوع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "الإنس والنمس" حاجز الـ 57 مليون جنيه، وذلك بعد 14 أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 57 مليون 854 ألف 353 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 8 أفلام أخرى هي: "200 جنيه، ماكو، عروستي، العارف، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، فرق خبرة، مش أنا، موسى".

فيلم "الإنس والنمس" تدور أحداثه في إطار رعب كوميدي، وهو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، بيومي فؤاد، محمود حافظ، سليمان عيد، شريف دسوقي، ومن إخراج شريف عرفة.