شريفة ماهر تكشف قصة تقدم الفنان عمر الجيزاوي لطلب يدها من زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصوير-عمر هشام

وقوع الفنان عمر الجيزاوي، في حب الفنانة شريفة ماهر، وتعرضه للضرب بعد طلبه يدها من زوجها، واحدة من أشهر القصص المتداولة عنها، وزاد من انتشارها ما يكتب عن الدور الذي لعبه الفنان إسماعيل ياسين في توريط الجيزاوي.

الفنانة شريفة ماهر في حوارها مع "الخليج 365"، تحدثت عن الواقعة، وقالت :" ما حدث أن الفنان عمر الجيزاوي بالفعل تحدث مع المخرج فطين عبد الوهاب، وقال له أحب شريفة وعايز أتجوزها، وكنا وقتها نجلس في أحد الاستديوهات، وداعب المخرج الجيزاوي، وقال له انت فاكر الموضوع كده بالساهل، لو عايز تتجوزها..تجيب فدادين مانجة، وأكل وكده، وبالفعل أحضر لنا الطعام والمانجة، وأكلنا كلنا ونحن نضحك".

وتابعت :"بعدها قال المخرج للفنان الجيزاوي بكره والدها جاي، ونكلمه، وبالفعل في اليوم التالي حضر زوجي، وقال له المخرج فطين عبد الوهاب.يا أستاذ شوقي، الفنان عمر الجيزاوي عايز يتجوز بنتك، وورد زوجي طيب يا عمر هتدفع كام؟، لازم تدفع مهر غالي علشان بنتي جميلة، وذلك وسط دهشة وتعجب عمر، وأيضا ضحكنا جميعا".

وعن تعرض الفنان عمر الجيزاوي للضرب من زوجها، ردت الفنانة شريفة ماهر، وقالت :" زوجي مضربش عمر خالص، ولم تحدث الواقعة في منزلنا كما يقال، كنا كلنا في الاستديو، وتعاملنا مع الأمر ببساطة وكنا نضحك، قبل أن يتم توضيح الأمر له".

الفنانة شريفة ماهر كشفت في حديثها عن مفاجأة تخص الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وقالت :"من دبر المقلب هو المخرج فطين عبد الوهاب، والفنان إسماعيل ياسين لم يكن متواجدا معنا أصلا، كل ما يكتب عن دوره في الموضوع غير صحيح".

الفنانة شريفة ماهر شاركت مع الفنان عمر الجيزاوي في بطولة فيلم "فالح ومحتاس"، وعرض عام 1954، وشارك في بطولته محمود شكوكو، والسيد بدير، و وداد حمدي، وزينات صدقي

الفنانة شريفة ماهر واسمها الأصلي "هدى ماهر الكفراوي" ولدت في 30 سبتمبر عام 1932،

و تخرجت من إحدى المدارس الفرنسية، ثم اكتشفها الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وتعاقد معها لمدة ثلاث سنوات.

لحن الموسيقار أحمد صدقي لها أول أغنية قدمتها الفنانة شريفة ماهر، وهي بعنوان “سيبني أفكر” من كلمات الشاعر صالح جودت، ووصل رصيدها من الأغاني إلى حوالي 70 أغنية، ووضع ألحان الأغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب، ومحمود الشريف، ومحمد الموجي.

من أشهر أغاني شريفة ماهر "بحر الغرام" و"بنت المنصورة"، و"يا دنيا غني" و"يا واد يا اسكندراني" و"رد على قلبي".

وشاركت شريفة ماهر في بطولة أفلام "ارحم دموعي"، "كرامة زوجتي"، "أعز الحبايب"، "المصير"، "الفانوس السحري" مع إسماعيل ياسين، "قصر الشوق"، "رجل له ماضي"، وهي جدة رامي شعبان حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي السابق ومنتخب السويد.