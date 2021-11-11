"دموع" بيلا حديد تتصدر محرك البحث جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصدر اسم عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، محرك البحث جوجل، وذلك بعدما نشرت مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وهي تبكي.

وعلقت "بيلا" على الصور قائلة: "هذا يحدث كل يوم بالنسبة لي، كل ليلة منذ بضعة سنوات وحتى الآن، وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية".

وتابعت بيلا: "لأي شخص يكافح، يرجى تذكر ذلك، في بعض الأحيان، كل ما يجب أن تسمعه هو أنك لست وحدك، لذا مني لك، لست وحدك، أحبك، أراك، وأسمعك".

وأضافت: "أريدك أن تعرف، هناك دائمًا ضوء في نهاية الطريق، ودائمًا ما تتوقف اللعبة تمامًا في مرحلة ما، هناك دائمًا وقت لبدء التشغيل مرة أخرى، ولكن بالنسبة لي، كان من الجيد دائمًا معرفة أنه حتى لو كانت بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، فإنه يتحسن، إلى حد ما، حتى للحظة".

بيلا حديد هي عارضة أزياء أمريكية من أصل فلسطيني من مواليد 1996، وهي الشقيقة الصغرى لعارضة الأزياء جيجي حديد.