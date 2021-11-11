بعد طلاقهما.. النيابة تحقق في بلاغات الفنان مصطفى فهمي والإعلامية فاتن موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تُحقق النيابة العامة بشمال الجيزة في البلاغات المتبادلة بين الفنان مصطفى فهمي وطليقته الإعلامية فاتن واتهام كل منهما للآخر بسرقة متعلقات منزل الزوجية.

وكان تبادل محامي الفنان مصطفى فهمي، ومحامية طليقته الإعلامية فاتن موسى، الاتهامات بسرقة متعلقات منزل الزوجية في شارع النيل بالدقي، وذلك في بلاغات رسمية حرراها منذ قليل، في قسم شرطة الدقي.

وقالت مصادر أمنية، إن المحاميان حضرا إلى ديوان قسم شرطة الدقي، وحررا محاضر تضمنت اتهام الفنان مصطفى فهمي، لطليقته بسرقة متعلقات مسكن الزوجية، كما اتهمت على الجانب الآخر محامية الإعلامية فاتن موسى، طليقها مصطفى فهمي بسرقة متعلقاتها.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد بحضور محامي الفنان مصطفى فهمي، ومحامية طليقته الإعلامية فاتن موسى، لتحرير محاضر تبادلا فيها الاتهامات.

وكانت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى كشفت عن قيام طليقها الفنان مصطفى فهمي بالتحفظ على جميع متعلقاتها بشقة الزوجية، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مجموعة فيديوهات تظهر خلو شقتها من كل ملابسها ومجوهراتها وحتى أحذيتها وحقائبها.

وعلقت على الفيديوهات عبر حسابها قائلة "أين متعلقاتي الشخصية.. أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية.. أين شنطي أين مجوهراتي أين إكسسوراتي.. أين اللاب توب الخاص بي.. أين أحذيتي الشتوية والصيفية؟ كل دا خدته معايا لبنان ألبسه في خطوبة أختي خلال 12 يوما فقط".

وتابعت "أنا في شقة الزوجية الآن حسب الشرع، بعد تقديم محاميه إشهار الطلاق على عنوان شقة الزوجية هذه الكائنة... عقار... وذلك لحين استرجاع واسترداد متعلقاتي الشخصية وحقوقي الشرعية والقانونية، بما فيهم مهري غير المقبوض بعد، وهو شقة بذات المستوى بإسمي طبقا لاتفاق مصطفى فهمي معي وبشهادة الشهود في بداية الزواج، وتجهيزها بمنقولاتي الزوجية".