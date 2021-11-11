قبل أن يفارقها.. ماذا قال الراحل أحمد خليل عن الحياة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

عن عمر يناهز 80 عاما، رحل عن عالمنا الفنان أحمد خليل صباح الثلاثاء الماضي، تاركا ورائه مشوار من العطاء الفني، أعرب قبل رحيله عن رضاه عن مسيرته الفنية، وقال "ربنا أكرمني".

الفنان أحمد خليل، خلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد، تحدث عن رؤيته للحياة ومشواره، وقال: "لو كنت اتسألت من 50 سنة إيه هي الحياة كنت قلت هي الأمل والحلم، لكن دلوقت اكتشفت إنها العطاء، الشغل دلوقتي هو اللي بيخليني سعيد وبيرجعني شباب، وربنا أكرمني إني أبقى موجود".

وأضاف: "أصل الحياة بابين بينهم ربع متر.. أنا فتحت باب ومشيت خطوة ودلوقت إيدي على أكرة الباب الثاني".

وعن مدى رضاه عن أعماله، قال الفنان الراحل: "كل اللي قدمته راضي عنه.. والعمل اللي ميزودش نجاحي على الأقل مش هيضرني لأني مبعملش حاجة تخالف قيمي ومبادئي".

وزيرة الثقافة نعت الفنان الراحل في بيان صحفي، جاء فيه أن الراحل أحد أيقونات الفن المصري، ونجح فى تجسيد العديد من القضايا الاجتماعية خلال رحلته الفنية الطويلة، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الفنان الراحل أحمد خليل من مواليد الدقهلية 15 يناير 1941، وظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، بعدها قدم ثلاثة أفلام ، ثم سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، عاد إلى العمل الدرامي المصري وقدم قرابة 300 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ورحل الفنان أحمد خليل عن عالمنا، صباح الثلاثاء، عن عمر 80 عاما، .وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.