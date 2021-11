شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا بإطلالتين في العرض الخاص لـ House of Gucci بلندن .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهرت النجمة ليدي جاجا الجميع بمظهرين رائعين عندما توجهت إلى عرض فيلم House of Gucci في لندن أمس الأربعاء، وتلعب جاجا دور باتريزيا ريجياني في فيلم ريدلي سكوت الجديد، وهو سيرة ذاتية لإمبراطورية أزياء جوتشي الشهيرة.



ليدي جاجا في الاطلاله الاولي بفستان بني ستان



ليدي جاجا في الاطلاله الثانية



ليدي جاجا

كانت المطربة ، البالغة من العمر 35 عامًا ، تتباهى في ثوب بني من الساتان مع أحزمة من spaghetti، أما الثوب الثاني فهو من تصميم جوتشي مليء بعلامتها التجارية، مع حذاء أبيض ذات الكعب العالي، وحقيبة يد جوتشي ذهبية، كما حضرت العرض أيضا النجمة العالمية سلمي حايك والتي تشارك في بطولة الفيلم حيث ارتدت فستان من اللون البرتقالي ملئ بالزهور البيضاء.



سلمي حايك

وفي هذا السياق يبدوأن فيلم House of Gucci المقررعرضه يوم 25 نوفمبر الجاري، سيضيف عدة جوائز لصناعه فى سباق الأوسكار، فبعد إزالة الستارعن العرض الأول للفيلم أمس، حصد العمل السينمائي الذي يبلغ مدته ساعة و64 دقيقة إعجاب الكثيرين، ليتسارع النقاد فى تقييم الفيلم ومنحه عدة ترشيحات للأوسكار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم House of Gucci، يقترب من إضافة جائزة أوسكار جديدة للنجمة العالمية ليدي جاجا، بعد حصدها لجائزتها الأولي فى سباق الأوسكارعن أغنيتها الأصلية Shallow من فيلم A Star Is Born للمخرج برادلي كوبر (2018)، وهي فى سن الخامسة والثلاثين، بعد خسارتها جائزة التمثيل لصالح أوليفيا كولمان فى فيلم The Favourite.

ليدي جاجا فى افتتاح فيلمها

وسرعان ما حصد الفيلم الكثير من الترشيحات للأوسكار المقرر له في 25 فبراير المقبل، من قبل النقاد وبواسطة United Artists Releasing / MGM، جاءت عبارة عن 20 ترشيح منهم أفضل ممثلة وأفضل ممثلة، وأفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل أغنية.