شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة تدعم حفيدها بعد نجاحه فى"أم العيال":فخورة بيك وكان نفسي جدك يكون عايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت الفنانة شهيرة حفيدها محمود ياسين جونيور بعد نجاحه في حدوتة "أم العيال" من مسلسل "زي القمر"، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :"ابني حبيبي محمود جونيورمعلش ياجماعه ماليش دعوة أن أبوه خلانا نخطب له في ثانوية عامة وخلف حوده واحد وعشرين سنة ولذلك فهو أبني المبدع صاحب الموهبة والكاريزما العالية سعيدة جدا أنكم عشقتوه ودعمتوه وهو مازال في سنة أولى فن".



شهيرة

وتابعت :"فخورة بك ياحبيبي وشهادتي فيك زي مابيقولوا مجروحة .. ربنا يحميك ويحفظك ..جدك حاتم اباظة وجدك محمود ياسين كان نفسى يكونوا لسه عايشين.. رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق جامدين اوي الله أكبر.. عمرو الدالي المؤلف المتميز برافو انت جميل.. شرين عادل مخرجة ولا أجمل مبدعة و أحساس عالي بالقضية ..شكرا لكل المشاركين حدوته أم العيال مها سليم منتجة من طراز فنانة".

حدوتة "أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى، أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل، وتظهر رانيا فريد شوقى متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها وهو وعالة عليها وعلى الأبناء.

مسلسل "زى القمر" عرضت منه خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة، و"واحد فى المية" بطولة صابرين، و "عقبال عوضك" بطولة مى كساب، و"اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر، و"مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، وتعرض حالياً "حتة من القمر" بطولة لقاء الخميسى.